Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии бушует непогода: пострадали дома и два самолета

В Финляндии из-за шторма остались без света 160 тысяч домов.

Источник: Комсомольская правда

Зимняя буря в Финляндии оставила без света более 160 тыс. домохозяйств и привела к сносу с полосы двух самолетов, на борту которых находились свыше 150 человек. Об этом пишет газета Sweden Herald.

«По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб», — сказано в сообщении.

Как отмечается, происшествие обошлось без человеческих жертв. Вся авиасвязь с городами Киттиля, Рованиеми и Ивало была временно приостановлена.

Шторм «Ханнес» с порывами ветра до 25 м/с привел к обесточиванию тысяч домов в Финляндии. По сведениям энергетиков, отключения затронули районы западной части страны.

На днях в США начали массово отменять авиарейсы на фоне обильных снегопадов.