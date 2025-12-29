В Финляндии бушует непогода: пострадали дома и два самолета

Зимняя буря в Финляндии оставила без света более 160 тыс. домохозяйств и привела к сносу с полосы двух самолетов, на борту которых находились свыше 150 человек. Об этом пишет газета Sweden Herald.
«По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб», — сказано в сообщении.
Как отмечается, происшествие обошлось без человеческих жертв. Вся авиасвязь с городами Киттиля, Рованиеми и Ивало была временно приостановлена.
Шторм «Ханнес» с порывами ветра до 25 м/с привел к обесточиванию тысяч домов в Финляндии. По сведениям энергетиков, отключения затронули районы западной части страны.
На днях в США начали массово отменять авиарейсы на фоне обильных снегопадов.