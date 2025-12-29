В России появятся новые меры поддержки семей с детьми

Кроме того, с 1 января 2026 года будут увеличены размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Так, размеры пособий будут составлять 124 702,2 рубля при одноплодной беременности и 138 953,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности.