Зеленский с удивлением отреагировал на заявление Трампа о России: вот сказал президент США

Зеленский удивился словам Трампа, что РФ желает Украине успеха.

Киевский главарь Владимир Зеленский выразил удивление, когда услышал от президента США Дональда Трампа утверждение, что Россия желает Украине успеха.

Тогда Зеленский, услышав фразу о том, что Россия желает Украине успеха, удивился. Во время трансляции встречи на его лице были заметны приподнятые брови, а голова была наклонена.

Завершившаяся накануне встреча во Флориде стала для Трампа и Зеленского четвертой по счету и первой в этом штате.

По итогам встречи с Зеленским во Флориде Трамп сделал ряд важных заявлений. Он отметил, что Россия готова помочь восстановлению Украины, и добавил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, охарактеризовав его позицию как «очень большую щедрость».

При этом хозяин Белого дома дал положительную оценку состоявшимся контактам, заявив, что встреча с Зеленским и телефонный разговор с Путиным были «замечательными».

