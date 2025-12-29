Киевский главарь Владимир Зеленский выразил удивление, когда услышал от президента США Дональда Трампа утверждение, что Россия желает Украине успеха.
Тогда Зеленский, услышав фразу о том, что Россия желает Украине успеха, удивился. Во время трансляции встречи на его лице были заметны приподнятые брови, а голова была наклонена.
Завершившаяся накануне встреча во Флориде стала для Трампа и Зеленского четвертой по счету и первой в этом штате.
По итогам встречи с Зеленским во Флориде Трамп сделал ряд важных заявлений. Он отметил, что Россия готова помочь восстановлению Украины, и добавил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным, охарактеризовав его позицию как «очень большую щедрость».
При этом хозяин Белого дома дал положительную оценку состоявшимся контактам, заявив, что встреча с Зеленским и телефонный разговор с Путиным были «замечательными».