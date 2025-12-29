Польша заявила о якобы главной позиции при подписании мира по Украине: что сказал Навроцкий

Польский лидер Кароль Навроцкий принял участие в телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. К беседе подключились и другие европейские лидеры. В ходе диалога Кароль Навроцкий назвал польскую позицию ключевой для заключения мира на Украине. Об этом проинформировали в его канцелярии.
Как отмечается, в ходе разговора с европейскими лидерами обсуждалось «состояние мирных переговоров» по украинскому конфликту. Он длился более часа.
В сообщении сказано, что аэропорт Жешув-Ясенка в Польше «служит хабом для более чем 90% западной помощи Украине». Поэтому Кароль Навроцкий счел позицию страны ключевой в вопросе мира в регионе.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о стремлении Европы к прочному миру на Украине. Он сообщил, что в переговорах с Дональдом Трампом и Зеленским приняли участие все заинтересованные политики из ЕС.