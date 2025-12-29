Польша заявила о якобы главной позиции при подписании мира по Украине: что сказал Навроцкий

Польский лидер Кароль Навроцкий принял участие в телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. К беседе подключились и другие европейские лидеры. В ходе диалога Кароль Навроцкий назвал польскую позицию ключевой для заключения мира на Украине. Об этом проинформировали в его канцелярии.