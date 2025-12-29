Зеленский допустил проведение референдума по ряду пунктов мирного плана

Кроме того, в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом Зеленский высказался о согласовании гарантий безопасности между США и украинской стороной. Он утверждает, что эти гарантии согласованы на 100 процентов. При этом, согласно высказыванию Зеленского, гарантии безопасности между Соединёнными Штатами, Украиной и Европой «почти согласованы».