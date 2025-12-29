Зеленский допустил проведение референдума по ряду пунктов мирного плана

Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
«Мы можем провести референдум по некоторым пунктам этого плана», — цитирует агентство его высказывание.
Кроме того, в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом Зеленский высказался о согласовании гарантий безопасности между США и украинской стороной. Он утверждает, что эти гарантии согласованы на 100 процентов. При этом, согласно высказыванию Зеленского, гарантии безопасности между Соединёнными Штатами, Украиной и Европой «почти согласованы».
Помимо этого, он заявил, что в ближайшие недели состоятся новые встречи переговорщиков. «Мы договорились, что в ближайшие недели наши команды встретятся, чтобы завершить проработку всех обсуждённых вопросов», — приводит РИА Новости слова Зеленского, также прозвучавшие на пресс-конференции.
Зеленский в присутствии президента США Дональда Трампа перечислил состав рабочей группы по разрешению конфликта. Это секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, замглавы украинского министерства иностранных дел Сергей Кислица и глава генштаба Вооружённых сил Украины Андрей Гнатов.
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине. Он отметил, что может выступить перед парламентом Украины, если это поможет урегулированию конфликта. Кроме того, он не исключил трёхстороннюю встречу с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского.
Напомним, переговоры Трампа и Зеленского продолжались около двух часов. После этого, по данным СМИ, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.
Ранее сообщалось, что Трамп считает возможной «в надлежащее время» встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского. Он подчеркнул, что убеждён, что РФ решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.