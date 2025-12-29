Мужчина в Нигерии не выжил, исполняя супружеский долг с шестью женами

Инцидент произошел 23 декабря в штате Бенуэ в районе Угбугбу Овукпа. Мужчина, который имел шесть жен, вернулся домой и направился к младшей супруге. В это время остальные женщины, заранее договорившись, ворвались в комнату с ножами и палками. Они потребовали, чтобы муж вступил с каждой из них в половую связь по очереди.