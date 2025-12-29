Мужчина в Нигерии не выжил, исполняя супружеский долг с шестью женами

В Нигерии многоженец скончался, исполняя супружеский долг. Об этом сообщило издание Dailypost.ng.
Инцидент произошел 23 декабря в штате Бенуэ в районе Угбугбу Овукпа. Мужчина, который имел шесть жен, вернулся домой и направился к младшей супруге. В это время остальные женщины, заранее договорившись, ворвались в комнату с ножами и палками. Они потребовали, чтобы муж вступил с каждой из них в половую связь по очереди.
Мужчина попытался оказать сопротивление, но жены все же принудили его к сексу. К тому моменту, когда подошла очередь пятой супруги, он перестал дышать. После этого женщины скрылись в лесу.
Сотрудники полиции занимаются расследованием произошедшего. При содействии местных жителей им удалось задержать двух подозреваемых. Поиски остальных сбежавших жен продолжаются, сказано в статье.
В октябре офицер Таможенной службы Нигерии скончался после бурной ночи сразу с тремя партнершами. Сотрудники гостиницы нашли его тело утром в одном из номеров. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в мусорном ведре номера чиновника пустые пакетики из-под вещества, которое усиливает потенцию. Предположительно, именно этот препарат и привел к смерти мужчины.