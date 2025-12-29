Ричмонд
В ОП отреагировали на идею снижения возраста вступления в брак

Член ОП Рыбальченко не поддержал идею понижения возраста вступления в брак.

Источник: Комсомольская правда

В России выступили с предложением о понижении возраста, с которого молодые люди могут вступать в брак. Сейчас он установлен на отметке 18 лет. По мнению члена Общественной палаты Сергея Рыбальченко, понижать возраст вступления в брак не целесообразно. Так он заявил в диалоге с ТАСС.

Сергей Рыбальченко уточнил, что у молодежи к меньшему возрасту еще не наступит социально-экономическая зрелость. По его словам, в стране наблюдается тенденция, наоборот, вступать в брак позже.

«Мое же мнение, что тех процедур, которые на сегодняшний день есть, и того нормативного определения брачного возраста как 18 лет достаточно», — заявил Сергей Рыбальченко.

Тем временем в России наступила самая короткая рабочая неделя в году. Гражданам предстоит трудиться всего два дня. Далее россиян ждут длительные праздники.