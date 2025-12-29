В ОП отреагировали на идею снижения возраста вступления в брак

В России выступили с предложением о понижении возраста, с которого молодые люди могут вступать в брак. Сейчас он установлен на отметке 18 лет. По мнению члена Общественной палаты Сергея Рыбальченко, понижать возраст вступления в брак не целесообразно. Так он заявил в диалоге с ТАСС.