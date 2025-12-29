Фон дер Ляйен: в переговорах с Трампом по Украине был достигнут прогресс

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в переговорах лидеров стран ЕС с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, касающихся урегулирования конфликта на Украине, был достигнут прогресс.
«Мы провели хороший, часовой телефонный разговор с президентами США, Украины, и рядом европейских лидеров, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам. Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствовали», — написала она на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, ЕС готов продолжать работать с украинской стороной и Соединёнными Штатами «для закрепления этого прогресса».
«Ключевым элементом этих усилий являются железобетонные гарантии безопасности с первого дня», — говорится в публикации.
Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и Зеленского в американском штате Флорида продолжались около двух часов. После этого, по данным средств массовой информации, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.