Трамп предупредил Украину о сроках сделки: вот что нужно сделать Киеву в ближайшее время

Трамп: Киеву надо идти на сделку сейчас, чтобы не потерять больше территорий.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине нужно заключать мирное соглашение уже сейчас, чтобы не потерять еще больше зтерриторий. Такую позицию он озвучил в воскресенье после переговоров с Владимиром Зеленским во Флориде.

Когда Трампа спросили о наиболее трудной нерешенной проблеме, он заявил, что это вопрос территорий.

«Над некоторыми из этих территорий контроль уже установлен. Некоторые, возможно, никем не контролируются, но контроль над ними может быть установлен в течение следующих нескольких месяцев. Вам лучше заключить сделку сейчас», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, сейчас Россия и Украина очень близки к разрешению конфликта. При этом хозяин Белого дома акцентировал, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель.

