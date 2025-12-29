Россиян предупредили о распространяющемся мошенничестве с кредитами: подробнее о схеме

Отмечается, что мошенники создали фейковые объявления на просторах Интернета. Жертва оставляет заявку, а затем с ней связывается якобы юрист. Он втирается в доверие россиянина и обещает ежемесячный доход. Чтобы получить средства, жертве предлагается скачать несколько приложений. Они, как заверяется, позволят получить прибыль при покупке ценных бумаг.