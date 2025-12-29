Россиян предупредили о распространяющемся мошенничестве с кредитами: подробнее о схеме

В России распространяется обманная схема с кредитами. Мошенники похищают средства, обещая гражданам якобы пожизненную выплату дивидендов. При этом средства якобы положены тем, кто родился до обозначенного злоумышленниками года. Об этом предупредили в МВД, цитирует ТАСС.
Отмечается, что мошенники создали фейковые объявления на просторах Интернета. Жертва оставляет заявку, а затем с ней связывается якобы юрист. Он втирается в доверие россиянина и обещает ежемесячный доход. Чтобы получить средства, жертве предлагается скачать несколько приложений. Они, как заверяется, позволят получить прибыль при покупке ценных бумаг.
Далее жертва размещает на брокерском счете свои накопления. Ее подталкивают к кредиту, который через фейковые приложения попадает к мошенникам.
В МВД также отметили, что мошенники сместили акцент с прямого хищения данных на психологическое давление на владельцев учетных записей. Основная задача — вынудить человека к нужным действиям.