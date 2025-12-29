В России начнут изучать «дело Долиной» в вузах

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной войдет в учебную программу для студентов юридических специальностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские вузы.
«Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения», — сообщила заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.
Как отметила доцент СПбГУ Ольга Жаркова, университет планирует изменить методику преподавания дисциплин, связанных с прогнозированием и анализом рисков для участников рынка недвижимости.
После «поражения» в суде по квартирному вопросу Лариса Долина показала публичную демонстрацию эмоций. В день переезда она выпустила драматическую песню, где описывает переживаемую ею «невыносимую боль».