В России начнут изучать «дело Долиной» в вузах

РИАН: студенты юрфака начнут изучать дело Ларисы Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной войдет в учебную программу для студентов юридических специальностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские вузы.

«Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения», — сообщила заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.

Как отметила доцент СПбГУ Ольга Жаркова, университет планирует изменить методику преподавания дисциплин, связанных с прогнозированием и анализом рисков для участников рынка недвижимости.

После «поражения» в суде по квартирному вопросу Лариса Долина показала публичную демонстрацию эмоций. В день переезда она выпустила драматическую песню, где описывает переживаемую ею «невыносимую боль».