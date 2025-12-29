Ричмонд
В Мексике поезд сошел с рельсов: погибли не менее 13 человек, 98 пострадали

Президент Шейнбаум: в Мексике 13 человек погибли из-за схода поезда.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в ночь на 29 декабря в Мексике. Минимум 13 человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда. Об этом оповестила в соцсети президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

По ее данным, в результате аварии пострадали 98 человек. Из них пятеро пребывают в тяжелом состоянии. О причинах схода состава пока информации нет.

«Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии Межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек», — сообщила Клаудия Шейнбаум.

