В Мексике поезд сошел с рельсов: погибли не менее 13 человек, 98 пострадали

В Санкт-Петербурге тем временем расследуют странную гибель молодой девушки. На ее шее обнаружили следы насилия. Девушка добровольно пришла в неизвестную квартиру и уединилась с незнакомым мужчиной. Обвиняемый в ее убийстве ранее работал электромонтажником и даже ранее состоял в браке.