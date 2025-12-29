Заработала новая схема мошенничества: пожизненные дивиденды

МВД России сообщает о новых схемах мошенничества, связанных с обещаниями пожизненных выплат дивидендов для людей, родившихся до определенного года.
По информации ведомства, злоумышленники размещают в интернете объявления о якобы пожизненных выплатах для россиян, родившихся до 1990 или 1991 года. Потенциальные жертвы переходят по ссылкам, где им предлагают оставить заявку на консультацию юриста. Вскоре с ними связывается «консультант», который обещает значительный ежемесячный доход, но для этого убеждает скачать несколько приложений, которые якобы помогут получить прибыль от покупки ценных бумаг и анализа денежных операций.
В дальнейшем жертвы по указанию мошенников размещают все свои накопления на поддельном брокерском счете, а затем их мотивируют взять кредит, который также через фейковые приложения попадает к злоумышленникам. Этот процесс продолжается до тех пор, пока человек не осознает, что стал жертвой обмана. МВД настоятельно рекомендует не верить обещаниям о быстром и легком заработке.
Ранее ФСБ пресекла деятельность группировки, похищавшей деньги участников СВО.