Заработала новая схема мошенничества: пожизненные дивиденды

В дальнейшем жертвы по указанию мошенников размещают все свои накопления на поддельном брокерском счете, а затем их мотивируют взять кредит, который также через фейковые приложения попадает к злоумышленникам. Этот процесс продолжается до тех пор, пока человек не осознает, что стал жертвой обмана. МВД настоятельно рекомендует не верить обещаниям о быстром и легком заработке.