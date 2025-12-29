Зеленский в США назвал Украину землей многих генералов, оговорившись

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты оговорился, назвав Украину «землей многих генералов», когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта.
Глава киевского режима говорил на английском языке и перепутал слово «generals», которое переводится как «генералы» с generations, что значит «поколения», позже исправив ошибку.
— Нашему обществу очень сложно выбирать и голосовать по территориальным вопросам, потому что это его земля — земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов… поколений, — заявил украинский лидер на пресс-конференции, следовавшей после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости.
Владимир Зеленский путает английские слова не в первый раз. Так, в октябре в интервью телеканалу NBC он столкнулся с трудностями в английском языке, забыв слово «тихий». О забавном инциденте написало РИА Новости.
Во время разговора глава Украины попытался выразить мысль о том, что мирные переговоры должны проходить «в тишине», но не смог вспомнить нужное слово на английском. В итоге ему пришлось по-украински спросить людей за кадром, правильно ли «тихий» переводится как «quiet».