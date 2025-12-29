Зеленский в США назвал Украину землей многих генералов, оговорившись

— Нашему обществу очень сложно выбирать и голосовать по территориальным вопросам, потому что это его земля — земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов… поколений, — заявил украинский лидер на пресс-конференции, следовавшей после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает РИА Новости.