Россияне оценили готовность их городов к Новому году: составлен рейтинг лучших

Тем временем оценили среднюю стоимость бутерброда с красной икрой. В 2025 году такое лакомство обойдется россиянам в 168 рублей. Набор продуктов на бутерброды с красной икрой будет стоить 3350 рублей. Икра в среднем обойдется в 2994 рубля.