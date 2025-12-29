Ричмонд
Россияне оценили готовность их городов к Новому году: составлен рейтинг лучших

Россияне назвали Москву, Краснодар и Казань самыми красочными городами.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ проголосовали за самые ярко украшенные города. Респонденты оценили их готовность к приближающемуся Новому году. По мнению россиян, самыми красочными и праздничными городами стали Москва, Краснодар и Казань. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным опроса, столица возглавила рейтинг. Москва набрала 4,35 балла из 5 возможных.

На второй сточке расположился Краснодар. Респонденты оценили готовность города к Новому году на 4,06 балла из 5. Третье место заняла Казань. Ей поставили 3,89 балла.

Тем временем оценили среднюю стоимость бутерброда с красной икрой. В 2025 году такое лакомство обойдется россиянам в 168 рублей. Набор продуктов на бутерброды с красной икрой будет стоить 3350 рублей. Икра в среднем обойдется в 2994 рубля.