В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

РИА Новости: Антропенко призвал разрешить ветеранам раньше выходить на пенсию.

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ.

Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание “Ветеран труда” станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — сказано в обращении.

Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание «Ветеран труда», пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту.

«Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с “теневой” занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне», — сказал он РИА Новости.

