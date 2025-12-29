Ричмонд
Минкульт рассказал о сотрудничестве с китайскими кинопроизводителями: вот какую премьеру готовят

Любимова назвал китайский кинематограф первым в мире.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что продвижение российского контента в Китае — сложная, но важная задача. В качестве доказательства она привела пример исторической картины «Красный шелк» — совместного проекта двух стран, вышедшего в российский и китайский прокат в 2025 году.

«Чем “Красный шелк” отличается от двух десятков фильмов, которые также были закуплены китайскими прокатчиками? Тем, что это одновременно и российский, и китайский фильм — совместное производство», — пояснила министр в разговоре с «Известиями».

Она уточнила, что сейчас в производстве находится следующий фильм под рабочим названием «Черный шелк».

Накануне, посетив премьеру фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина, Любимова дала положительную оценку финальной сцене. По ее словам, масштабная хореография с участием более 200 человек, включая 35 профессионалов, стала одной из сильных сторон картины.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше