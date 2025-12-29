Ричмонд
Юрист рассказал об изменениях в правилах возврата товаров

РИА Новости: возврат купленных в 2025 году товаров будет оформляться чеками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Возврат товаров, купленных в 2025 году, с 1 января 2026 года будет оформляться кассовыми чеками, в которых указана старая ставка НДС, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

«Продавцам, использующим ККТ (контрольно-кассовую технику — ред.) нужно учесть, что возврат товаров после 1 января 2026 года, приобретенных в 2025 году, нужно оформлять кассовыми чеками, где указана старая ставка НДС», — рассказал Хаминский.

При этом, как отметил юрист, Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным инспекциям в I квартале 2026 года информировать налогоплательщиков о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, а не контролировать правильность ее отображения в фискальных документах ККТ.