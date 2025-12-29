Юрист рассказал об изменениях в правилах возврата товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.