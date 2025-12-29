Стало известно, где в следующий раз соберутся члены «коалиции желающих»

Члены «коалиции желающих» проведут встречу в начале января. Собрание пройдет в Париже. Об этом уведомил французский лидер Эмманюэль Макрон в соцсети.
Глава государства объяснил, чем займутся члены коалиции. По его словам, пройдет распределение обязанностей между странами в рамках гарантий безопасности Украине. Президент Франции вновь подчеркнул, что они будут иметь весомое значение в урегулировании.
«В начале января мы соберем страны “коалиции желающих” в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны», — объявил Эмманюэль Макрон.
Европейские лидеры присоединились к переговорам между американской и украинской делегациями во Флориде. В беседе приняли участие все заинтересованные политики из стран ЕС, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.