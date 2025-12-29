Что делать, если Новый год проходит на работе: советы психотерапевта

Некоторым россиянам приходится встречать Новый год не за праздничным столом, а на рабочем месте. Психотерапевт, врач-психиатр Клиники психосоматической медицины Сеченовского университета Дмитрий Петелин рассказал KP.RU, как сохранить праздничное настроение, если 31 декабря приходится работать.
«В целом для психического здоровья не очень полезно радоваться только в те периоды и моменты, когда традиционно принято испытывать положительные эмоции. Такая привязка легко может выбить из колеи, если ожидания не оправдались. Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям», — отметил Петелин.
По словам специалиста, если новогодняя ночь проходит на работе, праздник можно спокойно перенести на другой день. Повторное празднование с семьей или друзьями поможет не чувствовать себя обделенным и даже может оказаться более теплым и спокойным, чем суетливая ночь 31 декабря.
Кроме того, психолог посоветовал поддерживать контакт с близкими — поздравить их по телефону или в мессенджерах, а также придумать себе приятное «вознаграждение» за праздничное дежурство. Это может быть поход в кино, маленькая покупка или дополнительный выходной, который положен за работу в праздники.
Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров напомнил, что работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере.