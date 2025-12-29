Последние дни 2025 года на Ямале: ночь перед Новым годом станет самой холодной

В ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится до −30 градусов.
В последние дни уходящего года с 29 по 31 декабря на территории Ямала ожидается морозная погода. Ночью температура воздуха местами может понижаться до −34 градусов, самым холодным днем будет 31 декабря. На протяжении всех дней ожидаются снегопады.
«В понедельник 29 декабря на территории округа облачно с прояснениями, возможна метель. Ночью похолодание до −29 градусов. Днем от −11 до −26. Ветер порывами до 13 м/с», — говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. Во вторник и среду ночью будет холоднее, температура воздуха будет опускаться до −33 градусов.
Какая погода будет в Салехарде: 29 — 31 декабря.
В последние дни уходящего года в Салехарде ожидается морозная погода — температура воздуха опустится до минус 30 градусов. Ожидается слабый ветер до 4 м/с.
Понедельник, 29 декабря. Ночь −22, день −23. Малооблачно, ветер 2−4 м/с. Вторник, 30 декабря. Ночь −27, день −28. Малооблачно, ветер 1−2 м/с. Среда, 31 декабря. Ночь −30, день −27. Малооблачно, ветер 2−3 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В Новом Уренгое будет мороз будет усиливаться к 31 декабря. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до −30 градусов.
Понедельник, 29 декабря. Ночь −21, день −16. Облачно, снег, ветер 2−7 м/с. Вторник, 30 декабря. Ночь −20, день −15. Пасмурно, снег, ветер 2−7 м/с. Среда, 31 декабря. Ночь −30, день −26. Малооблачно, ветер 1−4 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 29 по 31 декабря.
В Ноябрьске будет теплее — температуры воздуха опустится максимум до −26 градусов. Самым холодным днем станет 31 декабря.
Понедельник, 29 декабря. Ночь −16, день −13. Облачно, снег, ветер 3−8 м/с. Вторник, 30 декабря. Ночь −21, день −12. Пасмурно, снег, ветер 3−8 м/с. Среда, 31 декабря. Ночь −26, день −23. Малооблачно, ветер 2−4 м/с.