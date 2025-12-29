Последние дни 2025 года на Ямале: ночь перед Новым годом станет самой холодной

«В понедельник 29 декабря на территории округа облачно с прояснениями, возможна метель. Ночью похолодание до −29 градусов. Днем от −11 до −26. Ветер порывами до 13 м/с», — говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. Во вторник и среду ночью будет холоднее, температура воздуха будет опускаться до −33 градусов.