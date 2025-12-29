Украинский президент Владимир Зеленский удивился, когда его американский коллега Дональд Трамп заявил, что РФ хочет, чтобы Украина добилась успеха.
— Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха, — сказал глава Белого дома в воскресенье, 28 декабря, на пресс-конференции после встречи с украинским лидером во Флориде.
После этой фразы Зеленский удивился, он чуть наклонил голову и приподнял брови, передает корреспондент РИА Новости.
До этого сообщалось, что Дональд Трамп пошутил про коррупцию, общаясь с журналистами во время встречи с Владимиром Зеленским, чем вызвал нервную реакцию главы киевского режима. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти его переговоры с главой Украины и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч.
Если президент Украины надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом сообщило британское издание Financial Times.