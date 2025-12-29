Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский удивился словам Трампа о том, что РФ желает Украине успеха

Украинский президент Владимир Зеленский удивился, когда его американский коллега Дональд Трамп заявил, что РФ хочет, чтобы Украина добилась успеха.

Украинский президент Владимир Зеленский удивился, когда его американский коллега Дональд Трамп заявил, что РФ хочет, чтобы Украина добилась успеха.

— Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха, — сказал глава Белого дома в воскресенье, 28 декабря, на пресс-конференции после встречи с украинским лидером во Флориде.

После этой фразы Зеленский удивился, он чуть наклонил голову и приподнял брови, передает корреспондент РИА Новости.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп пошутил про коррупцию, общаясь с журналистами во время встречи с Владимиром Зеленским, чем вызвал нервную реакцию главы киевского режима. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти его переговоры с главой Украины и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч.

Если президент Украины надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше