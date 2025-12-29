Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

В России призвали разрешить ветеранам раньше выходить на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ГД Игорь Антропенко предложил дать ветеранам труда право выйти на пенсию на год раньше стандартного пенсионного возраста в России.

Обращение депутата на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание “Ветеран труда” станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в документе.

Антропенко отмечает, что, несмотря на наличие социальных льгот у обладателей звания «Ветеран труда», этот статус не предоставляет права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Как ранее писал KP.RU, в 2026 году страховые и социальные пенсии россиян увеличат на суммы выше инфляции.