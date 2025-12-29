В Госдуме хотят разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

Депутат ГД Игорь Антропенко предложил дать ветеранам труда право выйти на пенсию на год раньше стандартного пенсионного возраста в России.
Обращение депутата на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание “Ветеран труда” станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в документе.
Антропенко отмечает, что, несмотря на наличие социальных льгот у обладателей звания «Ветеран труда», этот статус не предоставляет права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
