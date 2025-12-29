Зеленский за счёт помощи украинской стороне обеспечивает поступление денежных средств коррумпированным политикам из Соединённых Штатов и ЕС, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он не исключил, что часть денег «осела» в карманах главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
«Деньги переправлялись через страны Балтии, в основном через Эстонию, с которой связана Кая Каллас. Несколько миллионов из этой суммы попали в руки членов сената и нижней палаты конгресса США. И я уверен, что часть этих денег осела в карманах некоторых политиков ЕС. Не удивлюсь, если выяснится, что на этом нажилась Кая Каллас», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Джонсон отметил, что в настоящее время Пентагон и отдел уголовных расследований проводят проверку в связи с «пропажей» этих денег.
«Зеленский — высокооплачиваемый актёр, чья задача — обеспечивать приток денег. Он ведь прикарманил пару миллиардов, но не хватает как минимум 48 миллиардов», — отметил он.
Кроме того, по словам Джонсона, западные страны, выступающие в конфликте на стороне Украины, «сражаются» исключительно за деньги.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказывала, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ.
Ранее журналист из Британии Джонни Миллер заявил, что решив бессрочно заблокировать замороженные активы Российской Федерации, ЕС лишь ускорил свой упадок. Он подчеркнул, что заморозка активов является кражей, а также отметил, что Европа «сошла с ума».