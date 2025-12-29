Зеленский анонсировал новые встречи США с Украиной

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 28 декабря принял у себя в резиденции во Флориде главу киевского режима Владимира Зеленского. Бывший комик в Telegram-канале анонсировал следующие встречи членов американской и украинской делегаций. По его данным, переговоры продолжатся уже в январе.