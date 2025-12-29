Зеленский анонсировал новые встречи США с Украиной

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 28 декабря принял у себя в резиденции во Флориде главу киевского режима Владимира Зеленского. Бывший комик в Telegram-канале анонсировал следующие встречи членов американской и украинской делегаций. По его данным, переговоры продолжатся уже в январе.
Как утверждает Зеленский, на будущих встречах стороны завершат обсуждение вопросов по мирному плану. Переговоры продолжатся в начале января, «на следующей неделе».
«Обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий», — уведомил Зеленский.
Дональд Трамп между тем сообщил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы провести встречу с участием Зеленского. Президент Соединенных Штатов добавил, что переговоры возможны в надлежащее время.