Снегопад ждет свердловчан под конец года

В Екатеринбурге 29 декабря ожидается облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Утром и ночью ожидается снег. Днем столбики термометров опустятся до отметки −10, а к ночи похолодает до −12 градусов. Порывы ветра не будут превышать шести метров в секунду.