Снегопад ждет свердловчан под конец года

Снег задержится в области на день.
Последняя неделя 2025 года начнется для жителей Свердловской области со снегопада. Он появится из-за барической ложбины и волновых циклонов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В Свердловской области ожидается до 5 мм осадков за сутки. Снег ожидается в большинстве районов, только север региона может остаться без осадков», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 29 декабря ожидается облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Утром и ночью ожидается снег. Днем столбики термометров опустятся до отметки −10, а к ночи похолодает до −12 градусов. Порывы ветра не будут превышать шести метров в секунду.
Такая же погода сохранится 30 декабря, но без осадков. После этого пойдет плавное потепление.