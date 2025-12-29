Ричмонд
Россиянам напомнили о возможности добавить в паспорт ИНН: в ОП назвали сроки

Россияне могут поставить в паспорт отметку об ИНН до конца года.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года у россиян есть возможность поставить в паспорт штамп с ИНН. Начиная с 1 января 2026 года, эта отметка будет упразднена, а ее функцию выполнит новый цифровой идентификатор из Единого реестра населения (ИД ЕРН), присвоенный каждому гражданину. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«С нового года вступает в силу соответствующий приказ ФНС России от 23 октября 2025 года», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, отметка об ИД ЕРН в паспорте, как и отметка об ИНН, будет ставиться исключительно по желанию владельца документа.

По словам Машарова, перед простановкой штампа сотрудник должен сверить данные паспорта гражданина с информацией из Единого госреестра налогоплательщиков и подтвердить его личность.

Напомним, что с января 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов.