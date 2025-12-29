Ограничения для автомобилистов вводятся в центре Владивостока к новогодней ночи

Сам праздничный салют начнётся 31 декабря в 22:00. Кроме салюта, новогодняя программа на центральной площади включает в себя театрализованное иммерсивное представление (начало в 19:00), танцевальный флешмоб, караоке, конкурс, розыгрыши и дискотеку. Детей ожидают в резиденции Деда Мороза (в канун Нового года она будет работать с 18 до 22 часов, далее с 1 по 7 января — с 14 до 18 часов). Каток на площади в новогоднюю ночь закроют только в 02:00.