Ограничения для автомобилистов вводятся в центре Владивостока к новогодней ночи

Городской Центр организации дорожного движения предупреждает, что в связи с праздничными мероприятиями парковка не будет работать с 00:00 30 декабря до 24:00 31 декабря. Автовладельцев просят заблаговременно убрать транспортные средства. Но владельцам автотранспортных предприятий рекомендовано в новогоднюю ночь продлить работу общественного транспорта до 24:00 31 декабря. В первую очередь это рекомендовано для маршрутов, проходящих через центр города.
Сам праздничный салют начнётся 31 декабря в 22:00. Кроме салюта, новогодняя программа на центральной площади включает в себя театрализованное иммерсивное представление (начало в 19:00), танцевальный флешмоб, караоке, конкурс, розыгрыши и дискотеку. Детей ожидают в резиденции Деда Мороза (в канун Нового года она будет работать с 18 до 22 часов, далее с 1 по 7 января — с 14 до 18 часов). Каток на площади в новогоднюю ночь закроют только в 02:00.
Для обеспечения общественного порядка проход на площадь будет через пункты досмотра с рамками-металлодетекторами. Кроме того, в соответствии с краевым законом на время проведения праздничных мероприятий в магазинах, расположенных в радиусе 100 метров от праздничной площадки, приостанавливается торговля алкогольными напитками.