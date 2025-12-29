Депутат Госдумы рассказал, когда пенсионеры получат пенсию за январь

«Если ориентироваться на практику, которую применяют в такие периоды, то для банковских получателей критическая развилка простая: тем, у кого обычная дата приходится на праздничные первые числа января, перечисление нередко уходит до 30 декабря; тем, у кого дата позже, выплата приходит уже в январе по стандартному календарю. Для почтовой доставки январская выплата в большинстве случаев приходит в январе, и ждать имеет смысл до даты, которая указана в графике конкретного отделения», — подчеркнул он.