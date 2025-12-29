Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балынин: Семьям с двумя и более детьми увеличат пособия и налоговую выплату

С 1 января в России вступают в силу изменения в системе поддержки многодетных детей. Новая ежегодная семейная налоговая выплата позволит вернуть часть НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщил РИА «Новости» доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Для оформления выплаты достаточно подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в Соцфонд либо МФЦ. Новый инструмент поддержки действует независимо от других пособий. Кроме того, с начала следующего года увеличатся пособия по беременности и родам, а также выплаты при уходе за ребёнком. При одноплодной беременности пособие составит 124 702 рубля, при осложнённой — 138 954 рубля, а при многоплодной беременности — 172 802 рубля.

«Эти значения более чем на 20% превосходят минимальные размеры, используемые в 2025 году», — подчеркнул Балынин.

А ранее Life.ru писал, что с первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.