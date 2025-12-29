Балынин: Семьям с двумя и более детьми увеличат пособия и налоговую выплату

Для оформления выплаты достаточно подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в Соцфонд либо МФЦ. Новый инструмент поддержки действует независимо от других пособий. Кроме того, с начала следующего года увеличатся пособия по беременности и родам, а также выплаты при уходе за ребёнком. При одноплодной беременности пособие составит 124 702 рубля, при осложнённой — 138 954 рубля, а при многоплодной беременности — 172 802 рубля.
«Эти значения более чем на 20% превосходят минимальные размеры, используемые в 2025 году», — подчеркнул Балынин.
А ранее Life.ru писал, что с первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.
