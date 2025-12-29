Экономист из Новосибирска Маргарита Ляхнова стала сотрудником года Центробанка

Экономист из Новосибирска Маргарита Ляхнова получила звание «Сотрудник года» Центробанка РФ. Награду ей вручила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.
Маргарита окончила Экономический факультет НГУ. После университета девушка пришла в Банк России.
— Мне повезло: заместитель декана, который хорошо знал мои научные интересы и уровень подготовки, порекомендовал меня на открытую позицию, — отметила она.
Сибирячка уже почти четыре года работает в Центробанке. По ее словам, добиться высоких профессиональных результатов ей помогли знания, полученные в НГУ, интерес к задачам, постоянное стремление глубоко разбираться во всем, а также сильная команда.
