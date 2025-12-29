Ричмонд
Экономист из Новосибирска Маргарита Ляхнова стала сотрудником года Центробанка

Награду ей вручила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: Комсомольская правда

Экономист из Новосибирска Маргарита Ляхнова получила звание «Сотрудник года» Центробанка РФ. Награду ей вручила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Маргарита окончила Экономический факультет НГУ. После университета девушка пришла в Банк России.

— Мне повезло: заместитель декана, который хорошо знал мои научные интересы и уровень подготовки, порекомендовал меня на открытую позицию, — отметила она.

Сибирячка уже почти четыре года работает в Центробанке. По ее словам, добиться высоких профессиональных результатов ей помогли знания, полученные в НГУ, интерес к задачам, постоянное стремление глубоко разбираться во всем, а также сильная команда.

