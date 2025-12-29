Миронов призвал россиян отказаться от пиротехники в Новый год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал россиян отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники.
«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — сказал Миронов РИА Новости.
Ранее, по словам политика, власти 19 российских регионов уже запретили запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Причём, как уточнил он, в некоторых городах запрет будет действовать вплоть до окончания новогодних праздников.
«Мера, прямо скажем, непопулярная. Но вынужденная, и я призываю наших граждан отнестись к этому с пониманием. Идёт специальная военная операция», — добавил Миронов.
Лидер партии отметил, что раньше в праздники несчастные случаи происходили из-за плохого качества и неумения запускать фейерверки, а теперь трагедии в новогодние праздники могут произойти из-за пиротехники, в которую может быть заложено взрывное устройство.