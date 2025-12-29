Опрос показал, сколько россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году

«Более 60% опрошенных россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году… Для увеличения дохода 25% опрошенных планируют просить прибавки к текущей зарплате, не увеличивая при этом рабочей нагрузки, а 19% готовы брать дополнительные смены. При этом 18% участников опроса планируют искать подработку или дополнительные проекты, не связанные с основным местом работы», — подсчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.