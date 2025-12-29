Логопед объяснила связь СДВГ с речью, и почему проблема стала заметна у взрослых

У взрослых проблема становится особенно заметной во время общения. Человек быстро реагирует, вспыхивает, с ним сложно договориться. Он постоянно перебивает, обрывает фразы, говорит очень много, но при этом речь лишена структуры. Такие люди отвечают на вопросы, не дослушав, вмешиваются в беседы, не могут удержать концентрацию. Фразы остаются незаконченными, речь прерывистая. Им сложно выполнять задачи, качество жизни страдает.