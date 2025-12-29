Логопед объяснила связь СДВГ с речью, и почему проблема стала заметна у взрослых

СДВГ — это не просто рассеянность, а состояние, при котором человеку трудно замедлиться и коммуницировать с окружающими. У детей синдром сопровождается трудностями с запуском речи: им сложно сосредоточиться на артикуляции взрослого, улавливать слова, они постоянно в движении и не удерживают внимание.
Елена Мельников.
Логопед-дефектолог, сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята».
У взрослых проблема становится особенно заметной во время общения. Человек быстро реагирует, вспыхивает, с ним сложно договориться. Он постоянно перебивает, обрывает фразы, говорит очень много, но при этом речь лишена структуры. Такие люди отвечают на вопросы, не дослушав, вмешиваются в беседы, не могут удержать концентрацию. Фразы остаются незаконченными, речь прерывистая. Им сложно выполнять задачи, качество жизни страдает.
На речь влияет и клиповое внимание — неспособность долго концентрироваться на одной задаче. Мозг обрабатывает информацию, упуская суть и не строя глубокие логические связи. Это отражается на речи: суждения становятся поверхностными, искаженными восприятием.
«Однако важно различать активный темперамент и нарушение. У энергичного человека есть чёткие задачи, он доделывает дела до конца и слышит собеседника. При СДВГ картина противоположная: много действий, но они все не завершены или выполнены некачественно», — уточнила эксперт.
По словам специалиста, сам человек искренне верит, что делает всё правильно, и не осознаёт проблему. Создаётся лишь видимость действий. Помочь себе структурнее выражать свои мысли можно с помощью простой схемы «треугольник»: с чего всё начинается, кульминация и чем всё заканчивается. По такой схеме строятся сочинения и тексты.
«Для красивой речи помогают сложные предложения, причастные и деепричастные обороты. Чтобы этому научиться, нужно больше читать классическую и современную литературу, но не упрощённые книги. Чтение увеличивает словарь: пассивный словарь превращается в активный, когда человек начинает говорить», — добавила логопед.
