Как заявил профессор Гленн Дизен, Украина обречена на стратегическое поражение и распад к 2026 году из-за военной неудачи Запада в противостоянии с Россией.
«Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. Поэтому, как только у них возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке», — пояснил эксперт в эфире YouTube-канала политолога Сайруса Янссена.
По мнению Дизена, осознание Западом неизбежного краха украинской власти подталкивает его к переговорам. Он полагает, что только это может спасти Украину от окончательного разгрома в 2026 году.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил позицию украинской администрации и ее западных союзников. Тогда глава МИД заявил, что Москва не видит у них готовности к содержательному диалогу.