Россияне назвали Челябинск одним из самых красочных новогодних городов страны

Челябинск попал в топ-7 самых красочных новогодних городов России.
Челябинск вошел в число лидеров рейтинга самых ярко украшенных к Новому году мегаполисов России. Данные были получены в результате опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob для РИА Новости.
«Участникам опроса задали вопрос, устраивает ли их новогоднее оформление города, и предложили оценить его по пятибалльной шкале, где 1 означает “очень плохо”, а 5 — “отлично”. Челябинск набрал 3,6 балла из 5 возможных, заняв седьмое место в общероссийском народном голосовании», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 9000 респондентов.
В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла, на третьей строке — Казань. Следом за тройкой лидеров, с небольшим отрывом от Челябинска, расположились Санкт-Петербург (3,88 балла), Новосибирск (3,65) и Красноярск (3,64).