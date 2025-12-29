Россияне назвали Челябинск одним из самых красочных новогодних городов страны

«Участникам опроса задали вопрос, устраивает ли их новогоднее оформление города, и предложили оценить его по пятибалльной шкале, где 1 означает “очень плохо”, а 5 — “отлично”. Челябинск набрал 3,6 балла из 5 возможных, заняв седьмое место в общероссийском народном голосовании», — говорится в исследовании, в котором приняли участие 9000 респондентов.