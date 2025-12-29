Россиянам напомнили о двудневной рабочей неделе: когда начинаем отдыхать

Граждан России вскоре ждет длительный отдых. Жители уйдут на 12-дневные каникулы. Это связано с празднованием Нового года и Рождества. В связи с этим в России началась самая короткая рабочая неделя в этом году. Она будет длиться всего два дня.
Так, россияне уйдут на отдых уже 31 декабря. Предшествующие ему 29 и 30 декабря будут рабочими. Уже в среду начнутся 12-дневные выходные.
Стоит напомнить, что новогодние праздники в этом году станут одними из самых продолжительных. Такой исход был возможен благодаря переносу выходных дней. Так, вторник, 31 декабря, стал нерабочим. Ранее граждане трудились перед наступлением 1 января.
В следующий раз россияне выйдут на работу 12 января 2026 года. При пятидневке граждане отработают всего 15 дней в январе. Еще 16 дней отведены под выходные и праздники.
Граждане в преддверие Нового года оценили убранство городов. Они проголосовали за самые ярко украшенные из них. По мнению опрошенных, самым красочным и праздничным городом стала Москва. Столица набрала 4,35 балла из 5 возможных. Второе место занял Краснодар.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил гражданам о вреде алкоголя. Он отметил, что некоторым россиянам категорически противопоказано спиртное, даже на Новый год. Глава Минздрава подчеркнул, что алкоголь лучше не употреблять гражданам, страдающим от аритмии, болезней печени и онкологии. По мнению Михаила Мурашко, для таких пациентов праздник не должен быть исключением. Он предупредил о рисках оказаться в больнице после разгульных выходных.
Россиянам также всегда интересен праздничный стол. Жители активно закупаются и подготавливают меню для Нового года. Гастроэнтеролог Виктория Гончарв поделилась, как его сделать более сбалансированным. Она напомнила, что праздничные салаты с майонезом опасны для здоровья. Диетолог посоветовала заменить майонез на сметану или греческий йогурт для снижения вреда. Врач также порекомендовала не сочетать горячее из рыбы, птицы или мяса с картофельным гарниром. Это вредно, особенно после салатов и копченостей. Россиянам лучше выбрать легкий гарнир.