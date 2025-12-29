Россиянам напомнили о двудневной рабочей неделе: когда начинаем отдыхать

Россиянам также всегда интересен праздничный стол. Жители активно закупаются и подготавливают меню для Нового года. Гастроэнтеролог Виктория Гончарв поделилась, как его сделать более сбалансированным. Она напомнила, что праздничные салаты с майонезом опасны для здоровья. Диетолог посоветовала заменить майонез на сметану или греческий йогурт для снижения вреда. Врач также порекомендовала не сочетать горячее из рыбы, птицы или мяса с картофельным гарниром. Это вредно, особенно после салатов и копченостей. Россиянам лучше выбрать легкий гарнир.