Макрон рассказал о разговоре с Трампом и Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что принял участие в разговоре европейских лидеров с Зеленским и президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, кроме того, он отметил, что затем отдельно поговорил с Зеленским.
«Я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с… Зеленским», — написал Макрон на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих встретится в начале января во французской столице для «завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности» украинской стороне.
«Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира. В начале января мы соберём страны “коалиции желающих” в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны», — говорится в публикации.
Переговоры Трампа и Зеленского в американском штате Флорида продолжались около двух часов. После этого Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в переговорах лидеров стран ЕС с президентом США, касающихся урегулирования конфликта на Украине, был достигнут прогресс.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.
