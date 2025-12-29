Ричмонд
Макрон рассказал о разговоре с Трампом и Зеленским

Эммануэль Макрон заявил о разговоре с Трампом и Зеленским, а также анонсировал встречу коалиции желающих во французской столице.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что принял участие в разговоре европейских лидеров с Зеленским и президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, кроме того, он отметил, что затем отдельно поговорил с Зеленским.

«Я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с… Зеленским», — написал Макрон на своей странице в соцсети X*.

Кроме того, Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих встретится в начале января во французской столице для «завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности» украинской стороне.

«Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира. В начале января мы соберём страны “коалиции желающих” в Париже, чтобы завершить согласование конкретных вкладов каждой страны», — говорится в публикации.

Переговоры Трампа и Зеленского в американском штате Флорида продолжались около двух часов. После этого Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в переговорах лидеров стран ЕС с президентом США, касающихся урегулирования конфликта на Украине, был достигнут прогресс.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
