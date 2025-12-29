Вильфанд: в Москве в последние дни года будет идти снег

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Снег будет идти в Москве с 29 декабря до 1 января из-за низкого атмосферного давления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Поскольку давление низкое, будет идти снег. Снегопадов сильных не ожидается, но все-таки снежок постепенно будет идти и завтра, и 30, 31 чуть-чуть поменьше. Небольшой снег будет и 1 января», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что сейчас в Москве высота снежного покрова 10−15 см, она увеличится на 8−10 см и составит минимум 20 см.
