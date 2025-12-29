Ричмонд
Россиянам напомнили о рисках использования пиротехники в новогоднюю ночь

В Госдуме призвали россиян отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал россиян отказаться от запуска фейерверков и петард в период новогодних торжеств.

«Призываю сограждан свести риск к минимуму и отказаться от использования пиротехники. Нужно быть бережнее и внимательнее друг к другу, чтобы потом не пришлось сожалеть о случившемся», — объяснил лидер фракции в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам Миронова, раньше новогодние травмы были следствием брака или небрежного обращения с фейерверками, а сейчас существует угроза, что пиротехника может содержать взрывчатку.

В преддверии Нового года юрист Иван Соловьев рассказал, что в период праздников несоблюдение правил обращения с петардами и фейерверками может повлечь наложение штрафа в размере до 20 тыс. рублей.