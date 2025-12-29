Жители Якутии зафиксировали падение фрагмента ракеты «Союз-2.1б»: на место прибыли спасатели

Тем временем в РФ реализовали проект, согласно которому на подстанции «Амурская» объекты космической инфраструктуры могут получать энергию сразу от двух независимых источников. Компания «Россети» завершила второй этап своего проекта. На подстанции смонтировали новую ячейку на открытом распределительном устройстве. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до ГПП космического комплекса.