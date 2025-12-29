Жители Якутии зафиксировали падение фрагмента ракеты «Союз-2.1б»: на место прибыли спасатели

В воскресенье, 28 декабря, с космодрома Восточный произвели запуск ракеты «Союз-2.1б». К ней закрепили спутники «Аист-2Т». Фрагмент отделяющейся части ракеты-носителя приземлился в Якутии. Об этом уведомили в пресс-службе Службы спасения Республики Саха.
В материале подчеркивается, что фрагмент обнаружили в Вилюйском районе. Жители заметили его в 16:31 по московскому времени.
Как уточняется, фрагменты ракеты могут быть найдены еще в четырех районах Якутии. Об этом свидетельствуют данные плана полета «Союз-2.1б». Установленные территории контролируются, они подлежат наблюдению для обеспечения безопасности.
«Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента в Югюлятский наслег в Вилюйском улусе в 22:31. На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации», — отметили в сообщении.
Россия, кроме того, осуществила успешный запуск космических аппаратов для Эквадора, Ирана и Белоруссии. Как сообщили в Роскосмосе, с амурского космодрома взлетела ракета-носитель «Союз 2.1б» со спутниками «Аист-2Т» № 1 и № 2. Аппараты отделились от блока спустя час после старта.
Тем временем в РФ реализовали проект, согласно которому на подстанции «Амурская» объекты космической инфраструктуры могут получать энергию сразу от двух независимых источников. Компания «Россети» завершила второй этап своего проекта. На подстанции смонтировали новую ячейку на открытом распределительном устройстве. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 километров до ГПП космического комплекса.
В «Роскосмосе» также анонсировали первый пуск ракеты «Союз-5». Точная дата будет определена после завершения автономных и комплексных испытаний. Участниками программы стали казахстанские партнеры России. В результате принято совместное решение скорректировать сроки запуска новой ракеты. После автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракету доставят на стартовый комплекс. Там проведут вертикализацию и финальные проверки.