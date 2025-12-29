Омский музей имени Достоевского отправляют на капремонт до конца 2027 года

Заявлены масштабные работы, которые продлятся чуть менее двух лет, до конца ноября 2027 года. В конкурсной документации представлены результаты обследования объекта, проведенного еще в октябре 2023 года, согласно которому предстоит поработать над протекающей кровлей, прогнившими досками деревянных стропил, рассохшимся утеплителем на фасадной части, обустроить новый подвесной потолок, «переложить» часть кирпичной кладки, провести переоблицовку, обустроить новое покрытие полов, возвести новую асфальтобетонную отмостку, заменить водопроводные трубы, заменить сантехническое оборудование, смонтировать новое электрооборудование. На финальном этапе предстоит реализовать выработанные архитектурные решения и заняться обновлением отопительной системы.