Физическая активность отца влияет на здоровье ребенка: что об этом говорит биолог

Ученые все глубже раскрывают тайны наследственности. Новые исследования показывают, что образ жизни будущего отца перед зачатием влияет на физическое состояние и выносливость сына. Об этом KP.RU кандидат биологических наук, руководитель отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.
«Новое исследование показало, что отцы передают своим сыновьям определенные молекулы в составе спермы — так называемые микро-РНК. При активных тренировках вырабатывается повышенное количество таких молекул, и это может оказывать заметное влияние на работу генов. В частности — тех самых, которые связаны с выносливостью, повышенной защитой мышц, снижением риска ожирения и диабета», — пояснила Суркова.
Экспериментально доказано, что мыши, чьи отцы регулярно бегали перед зачатием, рождаются более выносливыми и с повышенным уровнем защитных молекул в тканях мышц. У людей наблюдается похожая тенденция. Мужчины, ведущие активный образ жизни, демонстрируют более высокий уровень полезных микро-РНК в сперме.
Важно понимать, что наследуются не только гены, но и предрасположенность к физическим способностям. Однако здоровье ребенка в будущем сильно зависит от воспитания, образа жизни и питания как родителей, так и самого ребенка.
Ранее многие думали, что интеллект полностью наследуется, а генетик Анастасия Чеботарева пояснила, что гены не определяют умственные способности.