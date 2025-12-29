Ричмонд
В омской школе № 96 установили «Парту открытий» с биографией географа

Это всероссийский проект по увековечению имен выдающихся путешественников и ученых-географов.

Источник: Комсомольская правда

В омской школе № 96 появилась «Парта открытий Русского географического общества». На ней разместили информацию о жизни и исследованиях великого русского географа Петра Семенова-Тян-Шанского.

Инициатором установки парты выступило местное отделение РГО. Торжественное мероприятие прошло с участием активистов клуба «ГеоГрад», который работает в школе с апреля 2025 года. Цель — вдохновлять учеников на исследование страны и родного региона.

«Установка “Парты открытий” — это не только дань уважения великому ученому, но и возможность для современных школьников прикоснуться к истории географических открытий», — сказал председатель омского отделения общества Иван Кротт.

Проект является всероссийским и реализуется для увековечения имен выдающихся путешественников и ученых-географов.

