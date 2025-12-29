Дизен: положение Украины становится всё хуже, она не выдержит ещё год

«Европейцы больше не видят для себя будущего. Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу РФ. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создаёт новые проблемы», — сказал Дизен.