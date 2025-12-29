Дизен: положение Украины становится всё хуже, она не выдержит ещё год

Украина оказалась обречена на постепенный развал, а также на стратегический проигрыш уже в следующем году, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что это связано с тем, что западным странам не удалось одолеть Российскую Федерацию «в военном плане».
«Европейцы больше не видят для себя будущего. Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу РФ. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создаёт новые проблемы», — сказал Дизен.
Комментарий прозвучал в интервью политологу Сайрусу Янссену в эфире его YouTube-канала.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что основным двигателем переговорного процесса станет «осознание странами Запада неминуемого развала Украины». По его словам, не следует делать ставку на проигравшую лошадь.
«Кто захочет делать ставку на проигравшую лошадь? Поэтому американцы сейчас уходят и перестраивают свою позицию, выступая в роли посредников, пытаясь сблизить европейцев, украинцев и русских. Так что нет, я думаю, все очень быстро разваливается», — заявил Дизен.
Ранее сообщалось, что военный аналитик из Финляндии Эмиль Кастехельми высказался о капитуляции Украины, он заявил, что Киев ещё не готов к этому, однако уже выглядит очень слабым.