Доктор Черемушкин объяснил, почему к Брижит Бардо вернулся рак через 40 лет

«Риск возвращения онкологии есть всегда. В случае с ремиссией мы не говорим о выздоровлении, а говорим о жизни без признаков заболевания. Рак может вернуться и через 10−15 лет. С другой стороны у Бардо могли быть и другие опухоли. Такое тоже бывает. Некоторые люди по несколько опухолей в течение жизни имеют. Это зависит от биологических особенностей самого человека», — пояснил врач.