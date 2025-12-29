Доктор Черемушкин объяснил, почему к Брижит Бардо вернулся рак через 40 лет

Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни — спустя 40 лет после победы над раком. Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал, почему рак мог вернуться.
Напомним, о смерти Бардо стало известно в воскресенье, 28 декабря. Точные причины и обстоятельства произошедшего пока не обнародованы, однако в последнее время состояние актрисы заметно ухудшилось.
В октябре этого года ее экстренно госпитализировали с тяжелой дыхательной недостаточностью, позже ее состояние стало критическим.
Черемушкин не исключил, что проблемы со здоровьем появились у Бардо после онкологического заболевания, которое обнаружили еще в 1984 году. После курса лучевой терапии рак груди удалось перевести в состояние ремиссии.
«Риск возвращения онкологии есть всегда. В случае с ремиссией мы не говорим о выздоровлении, а говорим о жизни без признаков заболевания. Рак может вернуться и через 10−15 лет. С другой стороны у Бардо могли быть и другие опухоли. Такое тоже бывает. Некоторые люди по несколько опухолей в течение жизни имеют. Это зависит от биологических особенностей самого человека», — пояснил врач.
Специалист отметил, что рак может вернуться из-за активизации оставшихся в организме после лечения злокачественных клеток.
Ранее стало известно, что Брижит Бардо перед смертью хотела приехать в Россию.