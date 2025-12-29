Стало известно, какие блюда на новогоднем столе принесут удачу в Год Лошади

«Лошадь “обижается” не на калории, а на смысл — конина и продукты из нее на столе в её год выглядят как прямое неуважение к символу. Ещё я бы не делал ставку на блюда, которые в традиционных суевериях трактуются как “движение назад/вбок”. Речь идет, например, о крабах и лобстерах, потому что год Лошади — про рывок вперёд», — уточнил Богданов.