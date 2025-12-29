Стало известно, какие блюда на новогоднем столе принесут удачу в Год Лошади

На новогоднем столе должны быть мандарины для удачи, рыбные блюда для достатка и пельмени для финансового благополучия, рассказал aif.ru астролог Виктор Богданов.
Он особо обратил внимание на то, что год Огненной Лошади по китайскому календарю начнётся не 1 января, а 17 февраля 2026.
«Ночь на 1 января — это, скорее, “настройка энергии”, чем вход в сам год. Чтобы Лошадь “одобрила” стол, я бы сделала акцент на простых “земных” и растительных вкусах (зелень/салаты, овощи, крупы), а из символических лунных новогодних блюд — рыбу “на достаток”, пельмени/цзяоцзы “на деньги”, длинную лапшу “на долгий путь” и мандарины “на удачу”», — объяснил Богданов.
Астролог объяснил, что конина на столе исключена.
«Лошадь “обижается” не на калории, а на смысл — конина и продукты из нее на столе в её год выглядят как прямое неуважение к символу. Ещё я бы не делал ставку на блюда, которые в традиционных суевериях трактуются как “движение назад/вбок”. Речь идет, например, о крабах и лобстерах, потому что год Лошади — про рывок вперёд», — уточнил Богданов.
