Трамп согласился с Путиным по пункту по Украине: вот в чем США поддерживают РФ

По словам президента США Дональда Трампа, он понимает мнение российского главы Владимира Путина о бессмысленности введения временного перемирия, пока Украина готовится к референдуму. Об этом Трамп сообщил на встрече с Владимиром Зеленским во Флориде.
«Однако я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Нужно понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира, я на стороне прекращения конфликта», — сказал глава Белого дома.
В ходе встречи с Зеленским во Флориде 28 декабря, президент США сделал ряд важных заявлений.
Например, американский лидер отметил «большую щедрость» Путина в вопросе восстановления Украины, а также заявил, что Россия готова помогать в ее восстановлении.
При этом хозяин Белого дома акцентировал, что сейчас Россия и Украина очень близки к решению конфликта. По словам Трампа, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель.