Трамп допустил, что Украине надо будет провести референдум

Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Вероятно, придется добиться одобрения плана парламентом или народным референдумом, — заявил он по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома отметил, что 91 процент граждан Украины выступают за прекращение военных действий. Россия тоже стремится закончить конфликт, подчеркнул Трамп.

— Все хотят конфликт завершить, и мы тоже этого хотим, — заверил он, передает РБК.

Также ранее Дональд Трамп сообщил, что разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским прошел хорошо.

Глава Белого дома рассказал, что вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить. При этом он отметил, что согласование позиций по данной проблеме движется в нужном направлении.

Если глава киевского режима надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то его ожидания не оправдались. Об этом 28 декабря сообщило британское издание Financial Times. Отмечается, что глава Белого дома вернулся к своей позиции равноудаленности.

