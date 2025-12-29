Ричмонд
Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 декабря 2025 года.

Овнам с утра стоит постараться определиться с планом действий — потом будет проще не отвлекаться на мелочи. Сегодня советы не будут полезными. Могут появиться новые идеи, не исключены и озарения. Некоторые представители знака расстанутся с заблуждениями, которые мешали двигаться вперед.

Тельцы не переживают из-за мелочей, и со стороны может показаться, что их ничего не волнует. Производить такое впечатление будет полезно: любители исполнять свои желания за чужой счет будут держаться от представителей знака подальше. Появится возможность не потратить время напрасно и не упустить свой шанс.

Близнецы легко найдут общий язык с людьми, быстро завяжут знакомства, на многих произведут хорошее впечатление. Может начаться дружба или новый роман. Сегодня — хорошее время, чтобы заняться своими делами, а не чужими. Стоит подумать, что можно отложить на потом, чтобы не тратить силы зря.

Ракам придется приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Если они к этому готовы, стоит действовать, ничего не откладывая на потом. Возможны незначительные финансовые потери — лучше не делать покупок и не заключать сделок. Запланированные поездки займут больше времени, чем ожидалось.

У Львов этот день подойдет для важных разговоров на любые темы, как деловые, так и личные. Вторая половина дня может потребовать героических усилий. Проявив их, представители знака получат новый повод гордиться собой. Удачными станут небольшие поездки, даже если они не планировались заранее.

Девам следует проявлять изобретательность — сегодня проверенные методы не будут эффективными, а протоптанные пути не приведут к цели. Необходимо искать нечто новое, чтобы применить опыт и знания. В первой половине дня можно витать в облаках, но потом предстоит сосредоточиться на решении практических задач.

Весам следует прислушаться к подсказкам интуиции: они ведут вас прямо к цели. Окружающие же, наоборот, могут сбивать с пути, не желая этого. Если вспомнить о предыдущем опыте, то удастся не повторить ошибок. Позднее настанет время приятных сюрпризов, которые могут носить романтический характер.

Скорпионам будет особенно трудно контролировать свои порывы. Стоит постараться все же направить энергию в мирное русло — это даст шанс достичь успехов. Также не следует давать серьезных обещаний. Сейчас важно сохранить свободу действий.

В случае Стрельцов многое будет зависеть от того, кто их окружает. Стоит больше общаться с оптимистами или с теми, кто видит жизнь не в мрачном свете. Именно благодаря таким людям представители знака даже в трудные моменты будут чувствовать себя неплохо. От любителей критиковать все подряд стоит держаться подальше.

Козерогам следует меньше беспокоиться и внимательнее наблюдать за происходящим вокруг. Сегодня во многом можно преуспеть, просто оказавшись в нужный момент в нужном месте. Лучше не рисковать деньгами, особенно своими. Есть риск потратить значительную часть суммы на пустяки.

Водолеям не стоит торопиться что-то менять в личных отношениях — велика вероятность сделать ошибки. В других сферах также важна осторожность. Не все решения, которые сейчас кажутся верными, являются таковыми. Могут появиться хорошие идеи касательно профессионального роста.

Рыб ждет не самый простой, но интересный, насыщенный и плодотворный день. Они не боятся трудностей и не отступают, если на пути возникают преграды. Многие проблемы можно решить, если применить изобретательность. Могут помочь старые знакомые — к их советам стоит прислушаться, передает «Российская газета».